Над бельгийской АЭС заметили три беспилотника

Belga: три беспилотника были замечены над АЭС Doel в Бельгии

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были замечены в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie.

Как уточнил представитель компании, инцидент не повлиял на работу энергообъекта.

«Соответствующие службы продолжают следить за ситуацией», — добавил он.

7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Инцидент стал вторым за неделю случаем приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.

На этом фоне министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в отношении страны провели «шпионскую операцию» с применением беспилотных летательных аппаратов.

После этого Тео Франкен заявил, что Великобритания направила в Бельгию подразделение, специализирующееся на борьбе с дронами.

Ранее глава МВД Бельгии потребовал созвать Совет нацбезопасности из-за дронов.