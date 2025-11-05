На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД Бельгии потребовал созвать Совет нацбезопасности из-за дронов

Кентен: необходимо созвать Совет нацбезопасности Бельгии из-за беспилотников
close
Depositphotos

Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен призвал премьера страны Барта де Вевера созвать экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По словам Кентена, ситуация с беспилотниками требует «скоординированных мер реагирования на национальном уровне». При этом МВД находится в постоянном контакте с авиационными властями, минобороны и федеральной полицией для мониторинга ситуации, отметил он.

Накануне воздушное пространство Бельгии вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа закрывали из-за беспилотников. Позднее власти подтвердили, что полностью прекращена работа аэропорта Брюсселя. Рейсы из него были перенаправлены в другие воздушные гавани Бельгии, в частности, в Льеж. Но через некоторое время в районе аэропорта Льежа также были замечены дроны.

После этого было объявлено о его закрытии и о полном прекращении всего воздушного движения над Бельгией. Самолеты перенаправили в Кельн и Маастрихт.

Позднее брюссельский международный аэропорт «Завентем» возобновил работу около 21:30 по местному времени. Воздушное движение полностью восстановлено. Администрация аэропорта проводит внутреннее расследование инцидента.

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами