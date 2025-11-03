Министр обороны Бельгии рассказал, как страна стала целью «шпионской операции»

В отношении Бельгии провели «шпионскую операцию» с применением БПЛА, заявил в интервью телеканалу RTBF министр обороны страны Тео Франкен.

Так министр прокомментировал свое сообщение, сделанное 2 ноября, в соцсети X, где он сообщил об обнаружении беспилотников. Франкен заявил, что над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактические ядерное оружие, ночью 1 ноября были обнаружены несколько «больших беспилотников». В итоге вооруженные силы не смогли подавить БПЛА имеющейся у них в распоряжении системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, оперативно прибывший на место полицейский вертолет также не смог догнать летательные средства.

«Это похоже на операцию по шпионажу. С чьей стороны - я не знаю. У меня есть мысли, но я хочу быть осторожным, идет расследование», - заявил Франкен.

Главным аргументом министра в том, что это якобы была «шпионская операция», является утверждение о неэффективности РЭБ бельгийской авиабазы.

«Это потому, что они сменили частоты. Любители не смогли бы это сделать», - заявил Франкен.

По его словам, в прошлый раз, когда он сообщал о беспилотниках над другой бельгийской авиабазой Флорен в октябре, это была лишь «проверка частот» и общей реакции бельгийских властей «неизвестными шпионами».

Министр обороны Франкен скандально прославился угрозами «стереть Москву с карты мира», высказанными в конце октября. Впоследствии он отказался от своих слов и обвинил журналистов в искажении его слов.

