Великобритания отправила в Бельгию подразделение по борьбе с БПЛА

Великобритания разместила подразделение по борьбе с дронами в Бельгии

Великобритания направила в Бельгию подразделение, специализирующееся на борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Этот шаг направлен на оказание помощи Брюсселю в связи с недавним появлением неопознанных дронов в воздушном пространстве страны, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X.

«Благодарны нашим британским друзьям за их оперативную поддержку и солидарность. Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам», — отметил дипломат.

До этого о предоставлении аналогичной помощи уже объявляли Франция и Германия.

6 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с Франкеном в связи с ростом числа инцидентов с обнаружением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. В ходе диалога Столтенберг подтвердил готовность Североатлантического альянса оказать всестороннюю помощь в решении проблемы и борьбе с данной угрозой.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.