На севере Чили произошло землетрясение

У побережья на севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что эпицентр находился в 114 км к юго-западу от города Копьяпо с населением порядка 129 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

30 октября агентство РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

Ранее в Турции из-за землетрясения обрушились три дома и магазин.