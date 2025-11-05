Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени (02:28 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,4. Сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Эпицентр толчков находился в Тихом океане, в 1169 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 56,5 км. Жители Петропавловск-Камчатского и города Елизово ощутили толчки силой 4 балла. Угроза цунами не объявлена.

Днем 4 ноября у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Всего за сутки в регионе зарегистрировали 57 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,2. Из них пять толчков были ощутимыми.

Ранее ученые сообщили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане.