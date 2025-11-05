У Екатеринбурга зафиксировали землетрясение

В Свердловской области у Екатеринбурга произошло землетрясение магнитудой 3,6

Возле поселка Левиха в Свердловской области около 100 километров от Екатеринбурга произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает центр сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

По данным пресс-службы, подземные толчки произошли в понедельник, 3 ноября, в 14:24 (12:24 мск). При этом магнитуда составила 3,6 балла.

При этом землетрясение относится к разряду средних и не представляет опасность для людей.

До этого Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени (02:28 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,4. Сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что участившиеся подземные толчки на Камчатке, по мнению ученых-сейсмологов, не вызывают оснований для беспокойства.

Ранее ученые сообщили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане.