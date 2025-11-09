На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харькове приостановили работу метрополитена

Метро в Харькове приостановило работу из-за низкого напряжения в электросетях
true
true
true
close
Vladyslav Musiienko/Reuters

Метрополитен в Харькове приостановил работу из-за недостаточного напряжения в электросетях. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Telegram-канале.

Пост был опубликован в 8:15 мск. За час до этого пресс-служба заявила о возобновлении движения поездов в метро, которое было прервано накануне из-за массовых повреждений энергетической инфраструктуры.

«В связи с понижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метро приостановлено. Метрополитен работает в режиме укрытия», — отмечается в тексте.

8 ноября Telegram-канал SHOT написал, что почти во всех районах Харькова произошло отключение электроснабжения. Как выяснили журналисты, перед этим жители города увидели серию ярких вспышек в небе.

В тот же день компания «Центрэнерго» сообщила, что на Украине была остановлена работа всех государственных тепловых электростанций (ТЭС). В заявлении подчеркивалось, что причиной послужили удары по объектам энергетической инфраструктуры. Как рассказал военный корреспондент Александр Коц, ночью под ударами Вооруженных сил РФ оказалась почти вся территория левобережной Украины.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил об уничтожении одной из крупнейших ТЭС на Украине.

