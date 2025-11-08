В Харькове произошел блэкаут

В Харькове почти во всех районах города пропал свет

В Харькове почти во всех районах города пропал свет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, перед этим местные жители увидели серию ярких вспышек в небе.

После ночных ударов по украинской инфраструктуре в Киеве также наблюдаются перебои с энергоснабжением — в городе действуют графики отключений. Аналогичные проблемы с подачей света и скачками напряжения фиксируются также в Сумах и Полтаве. По данным украинских СМИ, после столицы в темноту погрузились и другие города страны.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

В Киеве под обстрел вновь попала ТЭЦ-5 . В Киевской области — аэродром в Василькове и аэродром «Антонов» в Гостомеле. В украинской столице из-за отсутствия напряжения после ночных ударов произошел транспортный коллапс. В городе остановились троллейбусы и трамваи, а на станции метро «Политехнический институт» пропал свет.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

