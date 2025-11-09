На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Временные ограничения на прием и отправку самолетов сняли в аэропорту Геленджика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 8:30 мск», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов. Они действовали около 11 часов.

Аэропорт в Геленджике приостановил работу вечером 8 ноября. Кореняко сообщил об этом в 20:22 мск.

В ночь на 2 ноября в небе над Краснодарским краем перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Мэр расположенного в регионе города Туапсе Сергей Бойко рассказал, что в результате падения обломков сбитых дронов была повреждена инфраструктура, в том числе портовая. Кроме того, урон получили несколько жилых домов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, также были повреждены два иностранных гражданских судна в порту Туапсе. Никто из людей не пострадал.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе одного из аэропортов Москвы.

