Мэр Туапсе сообщил о повреждениях порта после атаки беспилотников ВСУ

В Туапсе вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден порт. Об этом сообщил глава города Сергей Бойко в Telegram-канале.

В обращении он призвал жителей уйти с улицы в укрытие. Бойко призвал горожан не выходить из дома и остаться в глухом помещении без остекления.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — подчеркнул глава города.

В случае возникновения проблем мэр призвал звонить по телефону экстренных служб.

Спустя час после атаки глава города сообщил, что есть незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта. Кроме того, в некоторых жилых зданиях повреждены окна. По его словам, жертв среди населения нет. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы города.

Мэр призвал жителей не трогать обломки дронов, поскольку они могут представлять угрозу.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна. Специалисты отметили, что все очаги возгорания были оперативно потушены. Пострадавших среди населения нет.

Ранее стало известно, что в Геленджике работает система ПВО.