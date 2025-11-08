Аэропорт Геленджика приостановил работу

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 20:22. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что ограничения в воздушной гавани Геленджика дополняют уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

В ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате в порту Туапсе были повреждены инфраструктура и два иностранных судна.

При падении обломков БПЛА выбило окна в домах на территории Туапсинского округа, Анапы и Геленджика. В трех южных аэропортах, в том числе и в городе на берегу Черного моря, вводились ограничения. Были задержаны порядка 50 авиарейсов, пассажиры провели ночь в залах ожидания. В Госдуме подчеркнули, что атака ВСУ усиливает эскалацию, которая может привести к «необратимым последствиям».

