Два иностранных судна пострадали в результате атаки на порт Туапсе

В Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна после атаки БПЛА
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — говорится в сообщении.

Утром глава города Сергей Бойко сообщил, что в период с 10:00 до 11:30 дважды работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта. Глава города рассказал, что жертв среди населения и пострадавших нет.

В случае возникновения проблем мэр призвал звонить по телефону экстренных служб.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара и Сочи были введены временные ограничения на полеты. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности.

Ранее FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом.

Атаки БПЛА на Россию
