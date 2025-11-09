На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт сообщил о возможном подорожании двух продуктов к Новому году

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти в РФ на 5-7% к Новому году
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%. Об этом ТАСС сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 руб. за кг, а на красную икру 9 900 руб. за кг», — сказала она.

Как уточнила Ильяшенко, на начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 руб. за кг. Таким образом размер потребления на 16,8% больше, чем в 2024 году.

30 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Он отметил, что уровень потребления в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом. Путин поручил исправить эту ситуацию.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо сделать «рыбный четверг», в который рыба будет продаваться за половину стоимости.

Ранее врач рассказал, сколько рыбы необходимо есть взрослым и детям.

