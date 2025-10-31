На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат после заявления Путина предложил ввести в магазинах рыбный четверг

Виталий Аньков/РИА Новости

В России необходимо сделать «рыбный четверг», в который рыба будет продаваться за половину стоимости. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Депутат считает, что это выгодным не только для граждан, но и для поставщиков, так как «бесконечное подорожание» и снижение потребления грозит падением спроса.

Он отметил, что из-за роста цен минтай уже стал «деликатесом», поэтому нужен целый комплекс мер.

«Но когда они будут приняты, как и когда скажутся на доступности цен — вопрос открытый, а нам нужны конкретные подвижки уже сейчас», — сказал Миронов.

30 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Он отметил, что уровень потребления в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом. Путин поручил исправить эту ситуацию.

Ранее на Камчатке зафиксировали снижение численности молоди горбуши.

