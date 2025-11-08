«Страна.ua»: в Тернополе мужчина выпал с пятого этажа военкомата

В Тернополе мужчина выпал из окна военкомата и попал в реанимацию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Падение произошло с пятого этажа. Как сообщают местные паблики, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту инцидента начато расследование.

«Находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже», — сообщили СМИ.

До этого в Одессе мужчина сбежал от военкомов, спрыгнув с крыши.

2 ноября в Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Инцидент произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

30 октября сообщалось, что драка между жителями и сотрудниками ТЦК произошла на рынке в Одессе. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Ранее в украинской Виннице машина ТЦК дважды сбила человека.