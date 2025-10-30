В Одессе разъяренные жители перевернули автомобиль военкомов

«Страна.ua»: жители Одессы в ходе драки с военкомами перевернули автомобиль ТЦК

Драка между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла на рынке в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе драка с военкомами на рынке «7-й километр», — говорится в материале.

По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Издание подчеркнуло, что в территориальном центре комплектования пока не комментировали данный инцидент.

28 октября журналисты «Страны.ua» сообщили, что в Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. На опубликованных СМИ кадрах видно, как около 10 мужчин в форме силой усаживают жителя города в свой микроавтобус. Далее представители военного комиссариата передают гражданину его собаку, закрывают дверь транспортного средства и уезжают.

25 октября депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что сотрудники ТЦК скрывают практически все случаи избиения насильно мобилизованных граждан. Как сказал парламентарий, никто не знает про 99% подобных случаев.

Ранее военный профсоюз на Украине призвал прекратить силовую мобилизацию.