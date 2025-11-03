На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе мужчина спрыгнул с крыши, пытаясь убежать от ТЦК

В Одессе мужчина сбежал от военкомов, спрыгнув с крыши
В одесской Аркадии мужчина, пытаясь убежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), спрыгнул с крыши здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.

На видео, которое распространено в соцсетях, видно, как мужчина, увидев сотрудников ТЦК, бежит по крыше, пытаясь от них скрыться. Он спрыгивает с крыши в подсобное помещение и скрывается из виду. В это время в помещение вырываются два сотрудника военкома, но никого не обнаруживают.

2 ноября в Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Инцидент произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

30 октября сообщалось, что драка между жителями и сотрудниками ТЦК произошла на рынке в Одессе. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Ранее военный профсоюз на Украине призвал прекратить силовую мобилизацию.

