Житель Украины взорвал гранату при сотрудниках ТЦК

На Украине мобилизованный подорвал гранату в центре Днепра

В Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

Инцидент, по данным канала, произошел 2 ноября. На распространенных фотографиях видно, что взрыв произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

«В Днепропетровске, при отправке в зону боевых действий, еще один мобилизованный подорвал гранату», — говорится в публикации.

В августе в Киеве произошел взрыв военного автомобиля.

30 октября сообщалось, что драка между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла на рынке в Одессе. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка. В территориальном центре комплектования пока не комментировали данный инцидент.

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.