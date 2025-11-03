На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Украины взорвал гранату при сотрудниках ТЦК

На Украине мобилизованный подорвал гранату в центре Днепра
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

Инцидент, по данным канала, произошел 2 ноября. На распространенных фотографиях видно, что взрыв произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

«В Днепропетровске, при отправке в зону боевых действий, еще один мобилизованный подорвал гранату», — говорится в публикации.

В августе в Киеве произошел взрыв военного автомобиля.

30 октября сообщалось, что драка между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла на рынке в Одессе. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка. В территориальном центре комплектования пока не комментировали данный инцидент.

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.

Новости Украины
