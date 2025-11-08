В Виннице машина с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) дважды сбила человека. Видео из местных пабликов публикует «Страна.ua».

На записи несколько украинцев пытаются вытащить из автомобиля военкомов человека. Уезжая с места происшествия, их машина дважды сбивает мужчину, который сначала преграждает ей дорогу, а потом бежит перед капотом транспортного средства, пытаясь его остановить.

На этой неделе на Украине произошел скандал с мобилизацией в ряды ВСУ водителя американской актрисы Анджелины Джоли. Он начался 5 ноября во время неофициального визита звезды Голливуда в Николаев и Херсон.

На одном из контрольно-пропускных пунктов сопровождавшего Джоли мужчину задержали сотрудники местного военкомата. Вызволить его не удалось даже после личной просьбы американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков — офицер запаса, неоднократно посылал донаты ВСУ и отдал военным свою машину.

Ранее военкомы «бусифицировали» курьера службы доставки в Луцке.