Губернатор Тульской области прибыл на место ЧП с многоквартирным домом

Губернатор Миляев прибыл на место взрыва в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прибыл к дому в поселке Куркино, у которого обрушился подъезд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Работаем на месте происшествия», — написал чиновник, не приведя подробностей.

На опубликованном видео губернатор разговаривает с представителями МВД и Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в поселке Куркино утром 8 ноября. Во время взрыва рухнула часть дома (торцевая стена, перекрытия второго и третьего этажей), пострадали четыре человек, среди них нет детей.

Еще десять человек эвакуировали из соседних подъездов. Жители дома могут временно разместиться в местной школе. Под завалами, предварительно, людей нет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства работают на месте.

Ранее в МЧС назвали предварительную причину обрушения подъезда в доме в Тульской области.