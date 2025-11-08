На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина обрушения подъезда в доме в Тульской области

Подъезд в многоквартирном доме в Тульской области разрушился из-за взрыва газа
Хлопок газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда многоквартирного дома в Куркине Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

Уточняется, что обрушен один подъезд.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram-канале, что в результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в Ефремовскую больницу в состоянии средней тяжести.

В результате ЧП произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. На место прибыли семь бригад скорой помощи, поделился чиновник.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1.

Telegram-канал «Тула. Происшествия» опубликовал видео с места событий.

31 октября сильный пожар произошел в жилом доме в Сочи. Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, загорелась мансарда пятиэтажного здания. Огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. На месте работали 66 спасателей, использовали 21 единицу техники.

Ранее в Петербурге мужчина поджег съемную квартиру.

