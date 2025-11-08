Уголовное дело возбудили по факту обрушения многоквартирного дома в российском регионе

Уголовное дело по факту обрушения многоквартирного дома в Куркине возбудили в Тульской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, передает РИА Новости.

«На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления», — отметили в сообщении.

Тем временем сообщается, что в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме пострадали три человека. Всех пострадавших отправили в Ефремовскую районную больницу.

Специалисты начали разбор завалов на месте обрушения трехэтажного жилого дома в поселке Куркино.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Губернатор региона Дмитрий Миляев позднее сообщил в Telegram-канале, что в ЧП пострадали два человека. Их доставили в Ефремовскую больницу в состоянии средней тяжести. Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1.

