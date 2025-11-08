В аэропорту Оренбурга введен режим «Ковер»

В аэропорту Оренбурга введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных суден.

До этого соответствующие ограничения ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Уфы, а также Ульяновска.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.