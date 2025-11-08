В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Пресс-секретарь ведомства добавил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Информацию о приостановке работы воздушной гавани Кореняко опубликовал в 23:50 мск. Таким образом, аэропорт Пензы не принимал и не отправлял самолеты чуть более четырех часов.
Кроме того, в ночь на 8 ноября ограничения вводились в аэропорту Саратова (Гагарин).
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
Ранее самолет Анталья – Волгоград был вынужден уйти на запасной аэродром.