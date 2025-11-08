Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропорту Калуги и Уфы ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Уфы ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 ноября аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Пензы. Это было связано с атаками беспилотников на территорию России.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.