Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

По словам Кореняко, данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты. Аналогичные меры приняли в отношении воздушной гавани Саратова (Гагарин).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в Москве сотни авиапассажиров застряли в аэропорту из-за поломки самолета.