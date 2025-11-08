В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.
По словам Кореняко, данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго до этого в аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты. Аналогичные меры приняли в отношении воздушной гавани Саратова (Гагарин).
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
