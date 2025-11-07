На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Закон могут пересмотреть»: юрист о первом деле за поиск запрещенных материалов

Юрист Гуревич: закон о поиске экстремистских материалов в сети могут уточнить
Shutterstock

Адвокат Сталина Гуревич в интервью «Ридусу» прокомментировала первое дело за поиск экстремистских материалов в сети, заведенное в отношении медика из Каменска-Уральского. По мнению юриста, норму, прописанную в статье 13.53, нужно существенно видоизменить.

«Изначально говорилось, что таким образом подставляются очень многие, в том числе общественные организации, которые занимаются поиском запрещенной информации именно в целях пресечения ее распространения. Эта норма очень криво прописана, и ее надо либо отменять, либо конкретизировать»,
— сказала Гуревич.

По ее мнению, заведенное дело кончится попыткой «в оперативном порядке конкретизировать» новую статью, и тогда ответственность мужчины будет исключена.

7 ноября стало известно, что в России завели первое дело по принятой в сентябре статье о поиске экстремистских материалов. Протокол составили на 20-летнего сотрудника медучреждения в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Его адвокат рассказал, что информацию о поисковых запросах в ФСБ передал оператор связи. По словам юриста, его доверитель по дороге на работу наткнулся в интернете на статьи о запрещенных в РФ организациях. Медика вызвали на допрос. Позднее суд вернул протокол полицейским.

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело «извращенным подходом к законопроекту». Он считает, что за случайно обнаруженный контент штрафовать не должны, так как вины человека в этом нет. Свинцов пообещал направить запрос с требованием провести проверку и закрыть дело.

Ранее Госдума одобрила ко II чтению проект об ужесточении наказаний за диверсии.

