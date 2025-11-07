Дело студента о поиске экстремистских материалов вернули полиции

Суд города Каменск-Уральский в Свердловской области вернул полицейским протокол, составленный в отношении местного жителя за поиск экстремистских материалов. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката фигуранта дела Сергея Барсукова.

В протоколе полиции говорится, что 20-летний сотрудник медучреждения во время поездки в автобусе, осознавая, что «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) включены в федеральный список экстремистских материалов, «умышленно через интернет-браузер осуществлял поиск информации о вышеуказанных террористических организациях, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.53 КоАП РФ».

Барсуков сообщил, что молодой человек намеренно не искал информацию об этих организациях, а попал на статьи о них случайно.

Вечером к нему явились сотрудники ФСБ, изъяли телефон и получили признательные показания в том, что он заходил на запрещенные страницы. Адвокат уверен, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Он также указал на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что правонарушение было совершено умышленно.

Барсуков допускает, что информация о нарушении, вероятно, была представлена провайдером.

Суд по ходатайству защиты вызвал в качестве свидетелей сотрудников ФСБ и МВД, но они не явились. В итоге мировой судья удовлетворил ходатайство защиты и вернул протокол в полицию для устранения выявленных недочетов.

Комментируя это дело, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал происходящее «извращенным подходом к законопроекту».

