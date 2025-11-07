На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии отреагировали на требование ЕК запретить выдачу виз россиянам

МИД Германии: ФРГ выполнит требование ЕК о запрете на выдачу виз россиянам
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Германия не принимает сама таких решений, но выполнит требование Еврокомиссии об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе, передает РИА Новости.

«В целом Германия всегда придерживается того, что совместно решено на уровне Евросоюза. Так было бы и в данном случае, но, как уже было сказано, это относится к компетенции Европейского союза», — заявил он.

Министр добавил, что вопрос шенгенских виз контролируется Шенгенским кодексом о границах, который находится в ведении Евросоюза.

До этого ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник писал, что введенные Еврокомиссией визовые ограничения предусматривают запрет на выдачу россиянам только новых многоразовых виз, при этом действующие многократные шенгенские визы граждан РФ пока остаются в силе.

7 ноября ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. По данным ведомства, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Представители комиссии отметили, что меры помогут более тщательно проверять заявителей и снизить риски для безопасности стран.

Ранее турэксперт оценил вероятность полной отмены шенгенских виз для россиян.

