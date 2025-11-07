Турэксперт оценил вероятность полной отмены шенгенских виз для россиян

Полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, речь идет только о сокращении количества и сроков многократных виз.

«Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца», — уточнил Мкртчян.

Он добавил, что некоторые страны прекратили выдачу многократных виз, среди них — Венгрия и Греция. При этом эксперт добавил, что новые изменения не окажут значительного влияния на туристический сектор, потому что турагентства работают с визами на конкретные даты поездки.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.