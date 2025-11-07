На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турэксперт оценил вероятность полной отмены шенгенских виз для россиян

Турэксперт Мкртчян исключил вероятность полной отмены шенгенских виз для россиян
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, речь идет только о сокращении количества и сроков многократных виз.

«Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца», — уточнил Мкртчян.

Он добавил, что некоторые страны прекратили выдачу многократных виз, среди них — Венгрия и Греция. При этом эксперт добавил, что новые изменения не окажут значительного влияния на туристический сектор, потому что турагентства работают с визами на конкретные даты поездки.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами