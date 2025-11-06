На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд проверит законность приговора писателю Быкову

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор писателю Быкову 26 ноября
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мосгорсуд в конце ноября рассмотрит жалобу на приговор писателю Дмитрию Быкову (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно получившему семь лет за распространение фейков про армию и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 ноября», - сказано в материалах.

1 октября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Быкова к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Кроме того, ему было запрещено публиковать материалы в интернете сроком на четыре года. Прокуратура требовала для Быкова наказания в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. руб., а также пятилетнего запрета на администрирование сайтов.

Защита писателя уже обжаловала приговор.

В сентябре Быков заявил, что не признает вину в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Он считает, что все выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными.

Ранее в Москве арестовали две квартиры писателя Быкова.

