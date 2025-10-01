Две квартиры Дмитрия Быкова в Москве стоимостью около 55 млн арестовали

Недвижимость российского писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) арестовали. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у Быкова остались в Москве две квартиры общей стоимостью около 55 млн рублей. Обе находятся в престижном районе столицы на Мосфильмовской улице. По информации SHOT, писатель не может их продать, переписать жилье на другое лицо или провести другие сделки. Отмечается, что с августа Быков не платит за коммунальные услуги.

1 октября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Быкова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Кроме того, писателю запретили выкладывать материалы в интернет на четыре года.

Прокуратура просила для Быкова семь лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа с пятилетним запретом на администрирование сайтов. При этом защита писателя на суде призывала оправдать его.

12 сентября Дмитрий Быков заявил, что не согласен с обвинениями в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными.

Ранее писателя Быкова внесли в перечень террористов.