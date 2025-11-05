Путин освободил от должности заместителя главы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы МЧС РФ Антона Герасимова. Соответствующий документ был размещен на портале правовых актов.

«Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Герасимов был замминистра МЧС с 31 января 2023 года. Он курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.

В октябре Путин снял Алексея Филатова с должности начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В сентябре президент России освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.

В июне российский лидер снял Илью Денисова с должности заместителя министра МЧС.

Ранее Путин уволил первого замдиректора Росфинмониторинга.