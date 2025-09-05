На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин уволил посла России в Узбекистане

Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В начале мая этого года посла России Олега Мальгинова вызывали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов. В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание на участившихся сообщениях о случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ. В МИД республики подчеркнули, что подобные действия нарушают права и свободы работающих в России узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Посла призвали «довести обеспокоенность» Узбекистана «до соответствующих компетентных органов» России.

Олег Мальгинов был назначен на должность посла РФ в Узбекистане в марте 2021 года. До этого он занимал пост главы департамента по работе с соотечественниками за рубежом. Причины отставки Мальгинова не называются.

Ранее Путин уволил российского посла в Турции.

