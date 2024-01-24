Путин уволил первого замдиректора Росфинмониторинга

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Текст указа появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в документе.

Решение вступило в силу 24 января. Кто займет место Короткого — не уточняется.

Юрий Короткий работал в Росфинмониторинге с 2002 года. В разные периоды руководил управлениями координации и взаимодействия, финансового анализа и финансовых расследований. Первым замом директора организации стал в 2012 году.

Имеет ряд государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден Александра Невского. Является заслуженным юристом России.

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