На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказала, когда в Москве рассеется туман

Синоптик Позднякова: густой туман удержится в Москве до 11 утра
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Густой туман удержится в Москве до 10:00 — 11:00. Об этом в интервью Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, атмосферное явление наблюдали не только жители Москвы, но и области.

«Господствующий теплый воздух Атлантики при прояснениях в облаках стал быстро остывать, что и стало причиной формирования туманов во второй половине ночи», — заявила она.

Специалист добавила, что к 06:00 туман усилился, а в аэропортах Внуково и Шереметьево видимость снизилась до 100 метров. Она рассказала, что туман наблюдался также в Новом Иерусалиме и Серпухове.

До этого в Московской области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре рекомендовали жителям быть особенно внимательными, особенно на дорогах. Водителям следует снижать скорость, поскольку туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование. Он искажает восприятие скорости и расстояния до объектов.

24 октября врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что туман может быть опасен для людей с ослабленным организмом и хроническими болезнями, особенно дыхательной недостаточностью.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами