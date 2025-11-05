Синоптик рассказала, когда в Москве рассеется туман

Густой туман удержится в Москве до 10:00 — 11:00. Об этом в интервью Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, атмосферное явление наблюдали не только жители Москвы, но и области.

«Господствующий теплый воздух Атлантики при прояснениях в облаках стал быстро остывать, что и стало причиной формирования туманов во второй половине ночи», — заявила она.

Специалист добавила, что к 06:00 туман усилился, а в аэропортах Внуково и Шереметьево видимость снизилась до 100 метров. Она рассказала, что туман наблюдался также в Новом Иерусалиме и Серпухове.

До этого в Московской области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре рекомендовали жителям быть особенно внимательными, особенно на дорогах. Водителям следует снижать скорость, поскольку туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование. Он искажает восприятие скорости и расстояния до объектов.

24 октября врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что туман может быть опасен для людей с ослабленным организмом и хроническими болезнями, особенно дыхательной недостаточностью.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана.