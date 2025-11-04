На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде пообещали помочь жителям поврежденных при атаке БПЛА домов

Мэр Шалабаев: власти помогут жителям Кстовского района после атаки БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Администрация Нижнего Новгорода окажет поддержку жителям Кстовского района, чьи дома были повреждены при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«ПВО сработала четко, никто не пострадал, последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим», — написал глава города.

Утром 4 ноября в Минобороны России сообщили, что БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали восемь российских регионов. В Воронежской области сбили 40 беспилотников, в Нижегородской области — 20, в Белгородской области — 10. Еще шесть целей перехватили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по две — в Башкирии и Волгоградской области, одну — в Саратовской области.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждения получили три частных и один многоквартирный жилой дом. Глава региона уточнил, что атака дронов была отражена в Кстовском районе региона.

Ранее атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове сняли на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами