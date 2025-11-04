В Нижнем Новгороде пообещали помочь жителям поврежденных при атаке БПЛА домов

Администрация Нижнего Новгорода окажет поддержку жителям Кстовского района, чьи дома были повреждены при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«ПВО сработала четко, никто не пострадал, последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим», — написал глава города.

Утром 4 ноября в Минобороны России сообщили, что БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали восемь российских регионов. В Воронежской области сбили 40 беспилотников, в Нижегородской области — 20, в Белгородской области — 10. Еще шесть целей перехватили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по две — в Башкирии и Волгоградской области, одну — в Саратовской области.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждения получили три частных и один многоквартирный жилой дом. Глава региона уточнил, что атака дронов была отражена в Кстовском районе региона.

Ранее атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове сняли на видео.