Обломки беспилотников повредили жилые дома в Нижегородской области

Губернатор Никитин: обломки дронов повредили четыре дома в Нижегородской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Три частных и один многоквартирный жилой дом получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали. В настоящее время на месте падения дронов работают специалисты, они устраняют последствия ЧП.

Никитин уточнил, что атака беспилотников была отражена в Кстовском районе региона.

По данным министерства обороны Российский Федерации, в ночь на 4 ноября беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали восемь российских регионов. В Воронежской области сбили 40 беспилотников, в Нижегородской области — 20, в Белгородской области — 10. Еще шесть целей перехватили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по две — в Башкирии и Волгоградской области, одну — в Саратовской области.

Ранее пассажирский самолет, следовавший в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Таллине из-за налета дронов.

Атаки БПЛА на Россию
