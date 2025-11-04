Названо число пострадавших от землетрясения на севере Афганистана

Красный крест: более 980 человек пострадали от землетрясения в Афганистане

Более 980 человек пострадали и еще 24 лишились жизней в результате мощного землетрясения на севере Афганистана. Об этом сообщила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

До этого сообщалось о 877 пострадавших.

В результате землетрясения более 2 тысяч домов полностью или частично разрушены. В организации опасаются, что эти цифры будут меняться по мере развития ситуации.

Отмечается, что поисково-спасательные работы затрудняются из-за сложного рельефа местности и разрушенной инфраструктуры. Кроме того, люди могут столкнуться с угрозой переохлаждения на фоне приближающейся зимы.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло ночь на 3 ноября в провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере Афганистана

Ранее сообщалось, что землетрясение в Афганистане ощутили в Душанбе.