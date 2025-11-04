В Уфе и Казани приостановили работу аэропортов

В Казани и Уфе временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях опубликован в 4:38. В ночь на 4 ноября аналогичные меры принимались в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Пензы и Тамбова. В 3:41 ограничения в аэропортах Пензы и Саратова были сняты.

На этом фоне жители города Кстово Нижегородской области сообщили, что силы ПВО (противовоздушной обороны) в городе отражают атаку беспилотников. Они слышали более 10 взрывов. Налету БПЛА подвергалась и Волгоградская область. Накануне вечером в Волгограде тоже ограничили движение самолетов.

Ранее борт с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за БПЛА.