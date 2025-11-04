Более 10 взрывов прозвучало в городе Кстово Нижегородской области

Жители города Кстово Нижегородской области сообщили, что силы ПВО в городе отражают атаку украинских беспилотников, прозвучало более 10 взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, первые взрывы стали слышны около 02:15 мск. Всего в разных частях города прозвучало от 9 до 12 взрывов, от которых, по словам местных жителей, в домах трясутся окна.

«Предварительно, российская ПВО уничтожает ВСУшные дроны на окраине Кстово», — говорится в сообщении.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при налете дронов на юг региона была повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями.

В данный момент в Бутурлиновском, Россошанском и Лискинском районах, а также в Борисоглебске и Нововоронеже есть непосредственная угроза удара беспилотников, подчеркнул он.

Ранее на подстанции Фроловская в Волгоградской области произошел пожар из-за БПЛА.