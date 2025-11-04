На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пять российских аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы

Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары приостановили полеты
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

В Нижнем Новгороде и Самаре временно ограничили работу аэропортов Стригино и Курумоч для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его посты о приостановке работы воздушных гаваней опубликованы в 2:43 и 3:05.

До этого аналогичные ограничения ввели в саратовском, пензенском и тамбовском аэропортах.

Прошлой ночью в воздушной гавани Саратова полеты ограничили более чем на шесть часов. В это время дроны ВСУ попытались атаковать Саратовскую область.

По словам очевидцев, около 1:00 в небе над Саратовом и Энгельсом раздались громкие взрывы. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы слышали и жители Балаковского и Калининского районов региона.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами