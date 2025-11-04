Пять российских аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы

В Нижнем Новгороде и Самаре временно ограничили работу аэропортов Стригино и Курумоч для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его посты о приостановке работы воздушных гаваней опубликованы в 2:43 и 3:05.

До этого аналогичные ограничения ввели в саратовском, пензенском и тамбовском аэропортах.

Прошлой ночью в воздушной гавани Саратова полеты ограничили более чем на шесть часов. В это время дроны ВСУ попытались атаковать Саратовскую область.

По словам очевидцев, около 1:00 в небе над Саратовом и Энгельсом раздались громкие взрывы. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы слышали и жители Балаковского и Калининского районов региона.

