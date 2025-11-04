Аэропорт Саратова приостановил полеты

В Саратове аэропорт Гагарин временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 23:56.
Примерно за полчаса до этого аналогичные меры были приняты в пензенском и тамбовском аэропортах.
Прошлой ночью в воздушной гавани Саратова тоже действовали ограничения — с 0:04 до 6:41.
В это время дроны ВСУ попытались атаковать Саратовскую область. По словам очевидцев, около 1:00 в небе над Саратовом и Энгельсом раздавались громкие взрывы. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы слышали и жители Балаковского и Калининского районов области.
Ранее появилось видео атаки дронов на НПЗ в Саратове.