Аэропорт Саратова приостановил полеты

В Саратове аэропорт Гагарин временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 23:56.

Примерно за полчаса до этого аналогичные меры были приняты в пензенском и тамбовском аэропортах.

Прошлой ночью в воздушной гавани Саратова тоже действовали ограничения — с 0:04 до 6:41.

В это время дроны ВСУ попытались атаковать Саратовскую область. По словам очевидцев, около 1:00 в небе над Саратовом и Энгельсом раздавались громкие взрывы. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы слышали и жители Балаковского и Калининского районов области.

Ранее появилось видео атаки дронов на НПЗ в Саратове.