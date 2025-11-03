В аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Тамбова и Пензы введены ограничения

В аэропортах Тамбова и Пензы введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Вечером 3 ноября стало известно, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты самолетов.

Накануне приостановил работу аэропорт Саратова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье.