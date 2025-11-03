На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Тамбова и Пензы введены ограничения
true
true
true
close
tambov.aeroport.website

В аэропортах Тамбова и Пензы введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Вечером 3 ноября стало известно, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты самолетов.

Накануне приостановил работу аэропорт Саратова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
