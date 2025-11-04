На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В День народного единства Мавзолей закроют для посетителей

Доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют 4 ноября
Stanley Kalvan/Shutterstock

Посетители не смогут попасть в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены в День народного единства (отмечается ежегодно 4 ноября: праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени). Об этом сообщает на сайте отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Там пояснили, что доступ к достопримечательностям ограничат из-за подготовки и проведения мероприятий.

Накануне в Кремле рассказали, что в День народного единства президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также поучаствуют представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

В прошлом году российский лидер тоже посещал памятник Минину и Пожарскому. Тогда там присутствовали патриарх Кирилл, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, главный раввин страны по версии Федерации еврейских общин РФ Берл Лазар и глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев.

Ранее в Госдуме предложили сплотить россиян еще одним выходным днем.

