Стали известны планы Путина на День народного единства

В День народного единства президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«4 ноября, в День народного единства, Президент вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади», — сказано в сообщении.

До этого глава государства в приветствии участникам фестиваля «Народы России и СНГ» заявил, что День народного единства олицетворяет сплоченность общества России и преемственность поколений.

2 ноября член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что работа в День народного единства, 4 ноября , оплачивается как минимум в двойном размере. Он подчеркнул, что это касается всех сотрудников, которых привлекают к работе в праздник.

Ранее в Госдуме предложили сделать День справедливости 7 ноября выходным вместо Дня народного единства.