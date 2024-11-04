Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику купцу Кузьме Минину и воеводе Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония была приурочена к празднованию Дня народного единства. В мероприятии, помимо главы государства, приняли участие представители различных религиозных конфессий и общественных организаций.

В частности, на площади присутствовали патриарх Кирилл и председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. Также к памятнику пришли главный раввин страны по версии Федерации еврейских общин РФ Берл Лазар и глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев.

Кроме того, в церемонии приняли участие представители «Движения первых» из разных российских регионов и военно-патриотического движения «Юнармия». Только ими список гостей не ограничивается.

День народного единства в РФ отмечается 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года. В том году народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.