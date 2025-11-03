В Севастополе морской транспорт возобновил работу

В Севастополе снова работает морской транспорт

В Севастополе возобновил работу морской транспорт. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновил работу», — говорится в посте.

Информация о приостановке движения появилась в 12:22 мск. Таким образом, морской транспорт не функционировал около часа.

В начале июня в Севастополе были введены два новых сигнала оповещения об угрозе. Решение о добавлении сигналов «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» было принято на заседании оперативного штаба.

Мера связана с возможной активизацией атак с применением ракет, беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. При поступлении соответствующей информации от военных новые видео- и звуковые сигналы транслируются по всем доступным каналам связи.

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Ранее стало известно, какие спутники ВСУ используют для управления морскими дронами.