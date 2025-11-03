В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастопольской бухте приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Информации о приостановке движения появилась в 12:22 мск.

В начале июня в Севастополе были введены два новых сигнала оповещения об угрозе. Решение о добавлении сигналов «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» было принято на заседании оперативного штаба.

Мера связана с возможной активизацией атак с применением ракет, беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. При поступлении соответствующей информации от военных новые видео- и звуковые сигналы транслируются по всем доступным каналам связи.

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Ранее стало известно, какие спутники ВСУ используют для управления морскими дронами.